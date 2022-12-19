Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Karayolları Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına ve Kurumca gerçekleştirilecek Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sözlü Sınavı ile Yedi (7) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 12 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...