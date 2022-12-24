Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 15 sözleşmeli personel alacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 15 adet personel, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Başkanlığımızca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...