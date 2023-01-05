Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na sözleşmeli er alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için sözleşmeli er alacak.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kılavuzda Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verilmiştir. Siz de en az ilköğretim mezunu olup; askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1998 tarihinden sonra doğanlar), askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1998 tarihi ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen başvuruda bulunabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...