Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 231 sözleşmeli personel alacak.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2 nci maddesine göre, başvuru özel şartları belirtilen Başkanlığımız merkez teşkilatında 231 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 15 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...