Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 79 sürekli işçi alacak.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara göre kontenjan dağılımı ve başvuru şartları belirtilen unvan ve pozisyonlarda 79 sürekli işçi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 15 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...