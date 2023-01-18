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Giriş Tarihi: 18.1.2023 09:10

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi istihdam edecek

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi istihdam etmek için ilan yayımladı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi istihdam edecek.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 13 meslek için 85 kamu işçisi alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak belirlendi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi istihdam edecek
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