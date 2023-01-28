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Giriş Tarihi: 28.1.2023 09:29

Antalya AKEV Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Antalya AKEV Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Antalya Akev Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi'nde belirtilen asgari niteliklere sahip, devamlı statüde Öğretim üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 10 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Antalya AKEV Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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