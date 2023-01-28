İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü öğretim üyesi alacak.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Meslek Yüksekokulumuza program ve unvanı belirtilen tam zamanlı olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları haiz olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...