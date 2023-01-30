Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Antalya AKEV Üniversitesi öğretim üyesi alacak.

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin Tablo1'de belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Antalya Akev Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi'nde belirtilen asgari niteliklere sahip, devamlı statüde Öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verilidi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...