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Giriş Tarihi: 30.1.2023 08:54

Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 22 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 22 (yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak
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