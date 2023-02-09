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Giriş Tarihi: 9.2.2023 08:29

Afyon Kocatepe Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 (B) maddesi uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen münhal pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Afyon Kocatepe Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
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