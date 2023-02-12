Nuh Naci Yazgan Üniversitesi dr. öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü Diş Hekimliği Fakültesi dr. öğretim üyesi alacak.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...