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Giriş Tarihi: 14.2.2023 08:25

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu P93 puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
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