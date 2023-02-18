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Giriş Tarihi: 18.2.2023 10:16 Son Güncelleme: 18.2.2023 10:18

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi alacak.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 3 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi alacak
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