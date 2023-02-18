İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin "Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine" göre Öğretim üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuruların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...