Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Soyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuruların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...