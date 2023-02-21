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Giriş Tarihi: 21.2.2023 08:44

TED Üniversitesi öğretim üyesi alacak

TED Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

TED Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, TED Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

TED Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, "TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri" ve "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik''* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 7 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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TED Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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