Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alacak
Giriş Tarihi: 1.3.2023 09:12

Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2023 Yılı (2023/2 Dönem) sözleşmeli er alımı için ilan yayımladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2023 Yılı (2023/2 Dönem) sözleşmeli er alacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temin faaliyeti ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak Başvuru Kılavuzunda belirtilmiştir. Adaylar, başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar. Başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek "Bilgilerim" kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir. Sözleşmeli Er Alımına ait satırı tıklayarak başvuru/tercih yapacaktır. Tercih ekranında tercih önceliğine göre tüm tercihler (tüm sınıflar tercih edilecektir) mutlaka sıralanacak, sıralama işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak başvuru/tercihlerini kontrol edecektir" ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA