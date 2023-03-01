SEDDK sigorta uzman yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu sigorta uzman yardımcısı alacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, İstanbul`da istihdam edilmek üzere 60 (altmış) Sigortacılık Uzman Yardımcısı unvanında meslek personeli alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi olarak 19 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...