Orta Doğu Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 156 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli 156 personel alacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (156) sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 20 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...