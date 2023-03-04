Biruni Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Biruni Üniversitesi Rektörlüğü 7 öğretim görevlisi alacak.

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 17 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...