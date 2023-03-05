Çağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Çağ Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Çağ Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 15 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...