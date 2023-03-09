Hakkari Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü 20 sözleşmeli personel alacak.

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara toplam 20 adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 22 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...