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Giriş Tarihi: 10.3.2023 08:59

İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak.

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 22 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
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