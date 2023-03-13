Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 24 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...