İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek Madde 2'nin (b) fıkrasına göre belirtilen unvanlarda toplam 102 sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 28 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...