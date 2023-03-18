Alanya Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Alanya Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alacak.

Alanya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince, Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...