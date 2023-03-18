Fenerbahçe Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak.

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 31 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...