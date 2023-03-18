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Giriş Tarihi: 18.3.2023 08:47 Son Güncelleme: 18.3.2023 08:48

İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 31 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak
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