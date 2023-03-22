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Giriş Tarihi: 22.3.2023 10:25

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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