İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alacak.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 4 adet sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, dağılımı gösterilen şekilde, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 5 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...