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Giriş Tarihi: 27.3.2023 08:34

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alımı için ilan yayımladı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alacak.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 4 adet sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, dağılımı gösterilen şekilde, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 5 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alacak
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