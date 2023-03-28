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Giriş Tarihi: 28.3.2023 08:39

Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Koç Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Koç Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Koç Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin belirtilen fakültesine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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