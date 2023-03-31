Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi'nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak "Öğretim Üyesi" alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 14 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...