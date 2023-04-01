Kayseri Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 12 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...