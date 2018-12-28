Seçime katılacak memurlar dikkat! Haklarınızı biliyor musunuz?

2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun değişik Ek 3 üncü maddesi ile Subaylar, astsubaylar ,hakimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları hariç olmak üzere, kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğinde bir kuruluşta memur veya kadrolu işçi olarak çalışmakta iken bu görevinden ayrılarak Belediye Başkanı seçilmiş olup da yeniden aday olamayan veya seçilemeyenler emekliliğe hak kazanmamış olmaları kaydıyla eski kadrolarına veya eşdeğer bir göreve dönebilecekleri belirtilmiştir.

MEVZUAT:

18/01/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun değişik Ek 3 üncü maddesinde; "Subaylar, astsubaylar, hakimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları hariç olmak üzere, kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğinde bir kuruluşta memur veya kadrolu işçi olarak çalışmakta iken bu görevinden ayrılarak Belediye Başkanı seçilmiş olup da yeniden aday olamayan veya seçilemeyenler, hizmet süreleri itibariyle veya yaş haddi nedeniyle emekliliğe hak kazanamamış olmaları kaydıyla, seçimlerin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden iki ay içinde daha önceki kurumlarının bağlı bulunduğu bakanlığa başvurmaları halinde eski görevlerine veya istifa ettikleri tarihteki kurumun özelliği ve niteliğine uygun eşdeğer bir göreve atanabilirler. Ancak yargı kararı ile belediye başkanlığı görevi sona erenler ve istifa edenler hakkında bu hüküm uygulanmaz" hükmü bulunmaktadır.

SONUÇ:

2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun öngördüğü düzenlemeden Subaylar,astsubaylar,hakimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları yararlanamıyor.

*Kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğinde bir kuruluşta memur veya kadrolu işçi olarak çalışmakta iken bu görevinden ayrılarak Belediye Başkanı seçilmiş olup da yeniden aday olamayan veya seçilemeyenler yararlanabiliyor.

* Hizmet süreleri itibariyle veya yaş haddi nedeniyle emekliliğe hak kazanamamış olmaları gerekiyor.

* Seçimlerin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden iki ay içinde daha önceki kurumlarının bağlı bulunduğu bakanlığa başvurmaları gerekiyor.

* Yargı kararı ile belediye başkanlığı görevi sona erenler ve istifa edenler yararlanamıyor.

* Başvuruları sonucunda kişiler, eski görevlerine veya istifa ettikleri tarihteki kurumun özelliği ve niteliğine uygun eşdeğer bir göreve atanabilirler

MAL BİLDİRİMİ DE ŞART

31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimler için istifa eden kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunması gerekiyor. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik'in 9 uncu maddesinin e bendinden de "Mal bildirimlerinin; görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde verilmesi zorunludur…" hükmü yer alıyor. Seçimler nedeniyle görevinden istifa eden memurların, istifa nedeniyle memurluk statüsü ile ilişiği kesildiğinden, bu hüküm gereğince istifa ettiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde mal bildiriminde bulunması gerekmektedir. Bununla birlikte yine seçimler nedeniyle istifa eden memurun seçilememesi durumunda görevine dönmesi halinde de göreve başlayış belgeleri ile birlikte mal bildiriminde bulunması gerekmektedir.