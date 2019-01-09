Görev yeri değişen öğretmen ve memura yolluk

Bu konudaki soruların cevabını vermeden önce mevzuata bakalım:

6245 sayılı Harcırah Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ; Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar; Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının ödeneği düzenlenmiş bulunmaktadır.

Söz konusu hükme göre; sürekli göreve yeniden veya naklen atananlarda harcırah, görev yeri değişen kimselerin evvelce yerleşmiş oldukları yerden yeni memuriyet yerlerine gitmelerine ve aynı zamanda ev eşyalarının taşıtılmasına ilişkin giderlere karşılık verilmektedir.

SONUÇ

Bu nedenle, eski görev yerinden başka yere yapılan her görev değişikliğinde ilgililere sürekli görev yolluğunun ödenmesi gerekmektedir.