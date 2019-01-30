4/b'li anne adayları dikkat!

Mevzuat şu şekilde;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti" başlıklı 101 inci maddesinde,

Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez" hükmü yer almaktadır.

Öte yandan , 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında,"…… Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için /de uygulanır…" hükmü yer almaktadır.

SONUÇ

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101 inci maddesinde bahse konu hamile, doğum yapmış veya engelli memurlar için öngörülen gece nöbeti ve gece vardiyasına ilişkin istisnai hükümlerin aynı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personele de uygulanmasının mümkün olabileceği değerlendiriliyor.