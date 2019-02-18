Haberler > Memurlar Haberleri > Kamu Personeli Haberleri > Yurt dışına görevli giden memurların yurt dışı çıkış harcını kim ödeyecek?

Yurt dışına görevli giden memurların çıkış harcını kim ödeyecek?

Sabah Memurlar özel haber... Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yurt dışına geçici görevli olarak veya tedavi amacıyla gönderilenlerin bilet bedelinden ayrı olarak ödenen harç pulu yada makbuzla tahsil edilen yurt dışına çıkış harcının gider olarak cebinden mi ödeyecek yoksa kurum bütçelerinden mi ödenecek?

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Kamu Personeli Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 10:47
Yurt dışına görevli giden memurların yurt dışı çıkış harcını kim ödeyecek?

İşte cevabımız;

2018 yılı Bütçe Kanununun (E) Cetvelinin 27 inci maddesinde; Yurt dışı sürekli veya geçici görev yolluğunun zorunlu kıldığı belge ve işlem giderleri çalışma ve toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat ve gidere katılma gibi ödemeler idare bütçelerinin ilgili tertibinden ödeneceği belirtilmiştir.

Bu itibarla; memurların beyanı halinde, yurt dışına geçici görevli veya tedavi amacıyla gönderilenlerin ödedikleri harç pulu ya da makbuzla tahsil edilen yurt dışına çıkış harcının yukarıda yer alan madde çerçevesinde memurun çalıştığı kurumun bütçelerinden ödenmesi gerekmektedir.

Sabah Memurlar soruları yanıtlamaya devam ediyor! Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Tazminat nasıl alınır?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yurt dışına görevli giden memurların yurt dışı çıkış harcını kim ödeyecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN