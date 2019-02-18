Yurt dışına görevli giden memurların yurt dışı çıkış harcını kim ödeyecek?

İşte cevabımız;

2018 yılı Bütçe Kanununun (E) Cetvelinin 27 inci maddesinde; Yurt dışı sürekli veya geçici görev yolluğunun zorunlu kıldığı belge ve işlem giderleri çalışma ve toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat ve gidere katılma gibi ödemeler idare bütçelerinin ilgili tertibinden ödeneceği belirtilmiştir.

Bu itibarla; memurların beyanı halinde, yurt dışına geçici görevli veya tedavi amacıyla gönderilenlerin ödedikleri harç pulu ya da makbuzla tahsil edilen yurt dışına çıkış harcının yukarıda yer alan madde çerçevesinde memurun çalıştığı kurumun bütçelerinden ödenmesi gerekmektedir.