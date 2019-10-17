Göç İdaresi Genel Müdürlüğü memur alımı başvuruları başladı! Başvuru şartları ve diğer detaylar

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kadrolarındaki eksikliği gidermek amacıyla memur alımı yapacak. Bunun için uygulanacak yazılı sınava başvuru yapacak olan adayların öncelikle müdürlük tarafından belirtilen nitelikleri taşımaları ve buna göre başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

KİMLER YAZILI SINAVA BAŞVURU YAPABİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

En az 4 yıllık eğitim veren, ilanda belirtilen fakültelerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar)

KPSS sırasına göre ilk 900 kişi arasında olmak

01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1984 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak

BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Başvurular 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 09:00'da başlayıp 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 17:00'de sona erecek. Giriş sınavı başvuruları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından https://aybu.edu.tr/gpm/ internet sayfasında ilan edilecek bağlantı adresi üzerinden online olarak alınacak.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvurularını tamamlayan adaylar arasından giriş sınavına girmeye hak kazananlar, 4-11 Kasım 2019 tarihleri arasında 90 TL'lik sınav ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Merkez Şubesi TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına yatırmak durumundalar. Adayların belirtilen IBAN numarasına sınav ücretini yatırırken açıklama kısmına isim soyisim, T.C. kimlik numarası ve sınav ismini belirtmeleri gerekiyor.