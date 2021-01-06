Jandarma memur alımı: 2020 yılı Jandarma memur alımı başvurusu şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?

Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığı 10 ayrı unvanda 32 devlet memuru alımına ilişkin detayları resmi internet sitesi jandarma.gov.tr'den duyurdu. Yayınlanan kılavuza göre başvurulmak istenen unvan için 2020 KPSS'ye girmiş olmak ve belirlenen asgari puana sahip olmak gerekiyor. Diğer taraftan ilanı duyan ve başvuruda bulunmak isteyenler 2020 yılı Jandarma memur alımı başvurusu şartları nedir, nereden, nasıl yapılır? sorularıyla araştırmalarına devam ediyor.

JANDARMA MEMUR ALIMI BAŞVURUSU ŞARTLARI NEDİR?

Jandarma memur alımı başvuru şartları ve diğer tüm bilgilere ilişkin detaylar şöyle;