İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi "Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları" uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir."

RESMî GAZETE YAYIM TARİHİ: 08.01.2021

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

İlan detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/724426/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/ibn-haldun-universitesi-ogretim-uyesi-alacak