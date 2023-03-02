Deprem nedeniyle işveren işçinin iş akdini feshedebilir mi?

SORU: Deprem nedeniyle işveren iş akdini feshedebilir mi? Fesih halinde ne olur?



CEVAP: 22.2.2023 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin alınan tedbirlere dair yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile istihdamın korunmasına ilişkin tedbir olarak fesih yasağı getirilmiştir.



Depremden zarar gören işyerinde çalışmak zorunlu mu? İşverenlerin işçi ve işyerinin güvenliği sağlama yükümlülüğü söz konusudur. Bu kapsamda çalışanların güvenli olmayan binalarda çalışmama hakkı mevcuttur. İşçilerin hasarlı binalarda çalışmasını istemek, iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Depreme işyerinde yakalanmış olunması nedeniyle yaralanma veya ölüm halinde bu iş kazası sayılır mı?

Deprem sırasında çalışan işyerinde ise veya işverenin işini yapıyor iken depreme yakalanmış ise ve deprem neticesinde yaralanılmış veya vefat edilmiş olması halinde bu durum iş kazası sayılmaktadır. Çünkü iş yerinde veya işin yapılışı esnasında geçirilen kaza, işverenin kusuru olup olmamasından bağımsız olarak iş kazasıdır.

Deprem Sonrası İşçi İşe gidemezse ne olur?

4857 Sayılı İş Kanunu'nda işçinin arka arkaya 2 gün işe gitmemesi durumunda yahut kanunda belirtilen şekilde devamsızlık yapması hallerinde işverene devamsızlık sebebiyle iş akdini fesih imkanı tanınmıştır. Ancak işçi işe gitmemesi durumunu meşru bir mazerete dayandırırsa bu durumda işveren iş akdini feshedemeyecektir, feshetse dahi bu fesih geçersiz olacaktır. Deprem sebebi ile işe gidemeyen çalışanların durumu da meşru bir mazeret olduğu için çalışanların bu sebeple işe gitmemesi durumunda işveren tarafından devamsızlık sebebiyle feshedilemez.



Deprem Sonrası Hayatını Kaybeden işçilerin Kıdem tazminatı ,yıllık izin alacağı ve ücret ve ücret benezeri diğer işçilik alacakları ödenecek mi?

Kıdem Tazminatı:

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 120. Maddesi uyarınca ve yürürlüğü devam eden 1475 Sayılı İş Kanunu'nun 14. Maddesi uyarınca kıdem tazminatı almak için gerekli şartları sağlamış ve deprem sonucu hayatını kaybeden işçilerin yasal mirasçıların işverenden kıdem tazminatını isteme hakkı bulunmaktadır.

Yıllık İzin Ücreti Alacağı:

1 tam yıl çalışma süresini dolduran işçinin kıdem süresine göre yıllık izin kullanma hakkı bulunmaktadır. İş akdi hangi sebeple sonra ermiş olursa olsun depremde vefat eden ya da vefat etmese de hiçbir sebep göstermeden istifa ederek iş akdini feshetmesi durumu da dahil olmak üzere kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretler de yasal mirasçıları tarafından istenebilecektir.



Ücret ve ücret benzeri diğer işçilik alacakları:

İşçi eğer vefatından önceki çalışmasının karşılığı olan ücretleri, fazla mesai ücretleri hafta tatili, bayram ve genel tatillerdeki çalışmalarına ait ücretleri vb. parayla ölçülebilen hakları almadıysa yasal mirasçıları bu hakları işverenden talep edebilecektir.