Son dakika: ÖSYM, 2018/2 EKPSS sonuçlarını açıkladığını duyurdu!

ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

SINAV SONUCU İLE YAPILAN YERLEŞTİRME SONUÇLARI