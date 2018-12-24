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Son dakika: , 2018/2 sonuçlarını açıkladığını duyurdu!

Son dakika: Binlerce kişinin beklediği sınav sonucu açıklandı. , 2018/2 sonuçlarını açıkladığını duyurdu. İşte sınav sonucu yerleşenler...

AA KPSS Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 15:54 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 16:24
Son dakika: ÖSYM, 2018/2 EKPSS sonuçlarını açıkladığını duyurdu!

ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

SINAV SONUCU İLE YAPILAN YERLEŞTİRME SONUÇLARI

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Son dakika: ÖSYM, 2018/2 EKPSS sonuçlarını açıkladığını duyurdu!
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