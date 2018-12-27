KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018/2 KPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de

ÖSYM tarafından 13 Aralık 2018 tarihinde alınmaya başlayan KPSS 2018/2 tercihleri 20 Aralık tarihinde son bulmuştu. Bu tarihten itibaren durumu merak eden bireyler, ''KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yılın son günlerine yaklaşırken gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya kilitlendi.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından KPSS 2018/2 tercih açıklanma tarihi hakkında net bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen tercih başvuruları ve sonuçların açıklanma tarihleri göz önüne alındığında KPSS tercih sonuçlarının en geç Ocak ayının ilk haftasında açıklanması öngörülebilir.

Konuya dair yeni gelişmeler olduğu taktirde haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur.

Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.