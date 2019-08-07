KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS ÖABT ve Alan Bilgisi sonuç takvimi!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınav sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar sınav sonuçlarının açıklanması için heyecan içerisinde bekliyor. ÖSYM'nin verdiği bilgiye göre sınav sonuçlarına ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile ulaşabilecekler. Devlet kadrolarına yerleşmeyi bekleyen adaylar konu ile ilgili en güncel açıklamaları da yakından takip ediyor.
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