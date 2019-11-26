Sabah memurlar: Ücretli öğretmenler dikkat! KDK'nın kararı...

Başvuran tarafından ücretli öğretmen olarak görev yaptığı dönemde sigorta primlerinin eksik bildirildiği ifade edilerek mağduriyetinin giderilmesi talep edilmektedir.

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

1. Başvuran … tarafından, Yenişehir 24 Kasım İlkokulunda 18.10.2012-15.01.2013 tarihleri arasında 3 ay ücretli öğretmen olarak çalıştığı, bu döneme ilişkin olarak adına 54 günlük sosyal güvenlik primi yatırıldığı, Bağlar İlçesi Kırkkoyun Köyü Karacadağ İlkokulunda ise 25.09.2013-27.01.2014 tarihleri arasında olmak üzere 4 ay ücretli öğretmenlik yaptığı, bu döneme ilişkin olarak da 59 günlük sosyal güvenlik primi yatırıldığı, neredeyse bütün illerde ücretli öğretmenlerin priminin aylık 30 gün üzerinden ödendiği, Diyarbakır'da ise aylık 14 gün üzerinden ödendiği, aylık 30 gün üzerinden prim ödenmesi talebiyle idareye başvurulduğu, ancak talebin reddedildiği ifade ve iddia edilerek çalışılan döneme ilişkin sigorta primlerinin aylık 30 gün üzerinden ödenmesi suretiyle mağduriyetin giderilmesi talep edilmektedir.

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