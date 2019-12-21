SON DAKİKA HABER: 2020 Sözleşmeli öğretmen ataması müjdesi verildi! MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı ve tarihini açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması açıklaması ile binlerce adaya müjde verildi. Binlerce kişinin uzun süredir heyecanla beklediği atama haberinin ardından son günlerde yoğun olarak araştırılan bu konu tamamen netleşmiş oldu. Son zamanlarda bunun üzerine odaklandıklarını ve hangi alanda kaç kişilik bir alım yapılacağına baktıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir önceki açıklamasında gelecek olan müjdenin sinyallerini vermişti. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı ve başvuru tarihleri adayların araştırma konusu haline gelirken sabah.com.tr olarak MEB tarafından yapılan son dakika 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru tarihleri ve branş dağılımı ile ilgili tüm detayları bu haberimizde derledik.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI YAPILACAĞI DUYURULDU!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen alımlarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor. Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz."

Haberimizin devamından 20 bin öğretmen alımı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…