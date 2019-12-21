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HABER: 2020 Sözleşmeli müjdesi verildi! 20 bin sözleşmeli ve tarihini açıkladı!

Binlerce kişinin heyecanla beklediği haberi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 20 bin öğretmen atamasına ilişkin tüm detaylar ve başvuruların alınacağı tarihler tarafından açıklanırken adaylar yapılacak olan 20 bin sözleşmeli branş dağılımı ile ilgili yapılan resmi açıklamayı araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada "Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' ifadelerini kullanmıştı. Gelen son dakika müjdesi ile binlerce vatandaşın yüzü güldü. İşte 20 bin sözleşmeli ve başvuru tarihleri ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.12.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 09:55
SON DAKİKA HABER: 2020 Sözleşmeli öğretmen ataması müjdesi verildi! MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı ve tarihini açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli açıklaması ile binlerce adaya müjde verildi. Binlerce kişinin uzun süredir heyecanla beklediği atama haberinin ardından son günlerde yoğun olarak araştırılan bu konu tamamen netleşmiş oldu. Son zamanlarda bunun üzerine odaklandıklarını ve hangi alanda kaç kişilik bir alım yapılacağına baktıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir önceki açıklamasında gelecek olan müjdenin sinyallerini vermişti. 20 bin sözleşmeli ve başvuru tarihleri adayların araştırma konusu haline gelirken sabah.com.tr olarak tarafından yapılan son dakika 20 bin sözleşmeli başvuru tarihleri ve branş dağılımı ile ilgili tüm detayları bu haberimizde derledik.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI YAPILACAĞI DUYURULDU!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen alımlarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor. Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz."

Haberimizin devamından 20 bin öğretmen alımı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

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SON DAKİKA HABER: 2020 Sözleşmeli öğretmen ataması müjdesi verildi! MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı ve tarihini açıkladı!
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