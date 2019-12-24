2020 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen ataması başvuru tarihleri ve branş dağılımı burada

20 bin öğretmen ataması başvuruları ve branş dağılımı ile ilgili detaylar adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Binlerce kişinin uzun süredir heyecanla beklediği atama haberinin ardından son günlerde yoğun olarak araştırılan bu konu tamamen netleşmiş oldu. Son zamanlarda bunun üzerine odaklandıklarını ve hangi alanda kaç kişilik bir alım yapılacağına baktıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir önceki açıklamasında gelecek olan müjdenin sinyallerini vermişti. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı ve başvuru tarihleri adayların araştırma konusu haline gelirken sabah.com.tr olarak MEB tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru tarihleri ve branş dağılımı ile ilgili tüm detayları bu haberimizde derledik.

2020 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde yaptığı son dakika açıklamasının ardından binlerce aday internet üzerinden konu ile ilgili tüm detayları araştırmaya başladı. Haberimizin devamından 2020 Öğretmen atamaları ile ilgili başvuru tarihleri ve branş dağılımına ulaşabilirsiniz…