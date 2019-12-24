Haberler > Memurlar Haberleri > Öğretmen Haberleri > 2020 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen ataması başvuru tarihleri ve branş dağılımı burada

2020 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? başvuru tarihleri ve branş dağılımı burada

Binlerce adayın heyecanla beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ve branş dağılımı ile ilgili gelen açıklamanın ardından vatandaşlar heyecanlı bekleyişe başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili olarak "Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' ifadelerini kullanmış sonrasında ise yapılan son dakika açıklaması ile tam 20 bin kişinin atamasının yapılacağı müjdesini vermişti. Binlerce adayın yüzünü güldüren bu haberin ardından gün içerisinde araştırmalar da başladı. Peki, 20 bin öğretmen atama başvuruları nasıl ve nereden yapılır? branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.12.2019 18:00
2020 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen ataması başvuru tarihleri ve branş dağılımı burada

başvuruları ve branş dağılımı ile ilgili detaylar adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Binlerce kişinin uzun süredir heyecanla beklediği atama haberinin ardından son günlerde yoğun olarak araştırılan bu konu tamamen netleşmiş oldu. Son zamanlarda bunun üzerine odaklandıklarını ve hangi alanda kaç kişilik bir alım yapılacağına baktıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir önceki açıklamasında gelecek olan müjdenin sinyallerini vermişti. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı ve başvuru tarihleri adayların araştırma konusu haline gelirken sabah.com.tr olarak MEB tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli başvuru tarihleri ve branş dağılımı ile ilgili tüm detayları bu haberimizde derledik.

2020 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde yaptığı son dakika açıklamasının ardından binlerce aday internet üzerinden konu ile ilgili tüm detayları araştırmaya başladı. Haberimizin devamından 2020 Öğretmen atamaları ile ilgili başvuru tarihleri ve branş dağılımına ulaşabilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2020 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen ataması başvuru tarihleri ve branş dağılımı burada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN