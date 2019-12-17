Sağlık Bakanlığı personel alım başvurusu son tarih ne zaman? KPSS 2019/7 Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu ve kontenjanları…

Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları nasıl yapılır şeklindeki sorular ÖSYM tarafından verilen son tarihe yaklaşılmasının ardından oldukça yoğunlaştı. Alım kapsamında çalışanların branş dağılımı; hemşire, ebe, tekniker, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacı vb. olarak belirlendi. Bakan Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili detayları paylaşmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları nasıl yapılacak? ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS 2019/7 kılavuzunda yer alan şartlar neler? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2020

Ataması yapılacak olan 17 bin 689 Sağlık Bakanlığı personel alımı için kadro dağılımı ve başvuru dönemleri açıklandı. 7 bin 525 kişilik kontenjanı hemşireler oluşturacak. Kadro dağılımında, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyen istihdam sağlayacak. Branş dağılımı, başvuru şartları ve tarihleri için diğer sayfaları ziyaret ediniz…