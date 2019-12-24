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personel alım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı?

personel alım başvuruları sona ermesinin ardından adaylar yoğun olarak sonuçların ne zaman açıklanacağını internet üzerinden sorgulamaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından sosyal medyada yapılan duyuru ile 2019/7 tercihleri adayların erişimine açılmıştı. Bu durumun öncesinde ise Bakan Fahrettin Koca 17 bin 689 kişilik alım yapılacağı açıklamasında bulunmuştu. Binlerce sağlıkçı tarafından heyecanla beklenen alımlar için başvuru dönemi de sona erdi. Peki, ne zaman açıklanacak? için tarih belli oldu mu? İşte Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.12.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 09:29
Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı?

Binlerce adayın beklediği personel alımı branş dağılımı ve 2019/7 kılavuzu geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açılmış ve binlerce aday tercih işlemlerini gerçekleştirmişti. İnternet üzerinden başvuru tarihlerini bekleyen adaylar şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından yayınlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı için tarih belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS 2019/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapılacak. Haberimizin devamından Sağlık Bakanlığı Personel alımı sonuçları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

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